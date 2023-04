Viabilità: Aspi, annullata chiusura notturne A4 tratto Sesto San Giovanni e Viale Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Aspi informa che sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino, prevista dalle 21 di questa sera, mercoledì 12, alle 5 di giovedì 13 aprile. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate di Cormano e di Sesto San Giovanni, in entrambe le direzioni e aperte anche le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord". Restano confermate, come da programma, le altre chiusure notturne del tratto Sesto San Giovanni-Milano Viale Certosa, verso Torino, nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 aprile, con orario 21-5, per consentire lavori di pavimentazione e di ampliamento alla quarta corsia dinamica. Le stazioni di Cormano e Sesto San Giovanni, saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Inoltre, saranno chiuse, nelle stesse notti di giovedì 13 e venerdì 14 aprile, ma con orario 20-5, anche le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord". In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per la A50 Tangenziale ovest; per la chiusura delle entrate di Cormano e Sesto San Giovanni, entrare a Milano Viale Certosa o a Monza.(Com)