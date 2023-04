Germania-Francia: Roettgen (Cdu), Macron su Cina e Taiwan incomprensibile e irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione su Cina e Taiwan del presidente francese, Emmanuel Macron, è “completamente incomprensibile” e “veramente irresponsabile”. È quanto dichiarato da Norbert Roettgen, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Presidente della commissione Affari esteri del parlamento federale dal 2014 al 2021, Roettgen ha sottolineato che Macron chiede “un allontanamento” dell'Europa dagli Stati Uniti e, allo stesso tempo, un suo “avvicinamento” alla Cina mentre Pechino si prepara ad attaccare Taiwan. Per l'esponente dei popolari, questa posizione “ha isolato” il titolare dell'Eliseo in Europa, “divide” il continente e pone “dubbi su sua affidabilità”. Roettegen ha proseguito: “Dobbiamo diventare più forti come europei, ma con gli Usa e non contro, soltanto insieme lo siamo”. Il deputato della Cdu ha poi osservato di “non riuscire a capire” la posizione di Macron su Cina e Taiwan, neanche dal punto di vista della politica interna francese. Per Roettgen, “la verità” non è il rischio evocato dal titolare dell'Eliseo, secondo cui gli Usa potrebbero trascinare l'Europa in un conflitto per Taiwan, ma è Pechino che minaccia l'isola di guerra. “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare questo conflitto e Macron fa il contrario, è drammatico”, ha infine dichiarato Roettgen. (Geb)