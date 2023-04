Ue: Confcommercio, servono modifiche significative a regolamento in materia di imballaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di revisione del quadro normativo europeo in materia di imballaggi "contiene norme profondamente inadeguate rispetto al contesto economico e sociale del nostro Paese che rischiano, in assenza di modifiche significative, di travolgere interi settori del made in Italy”. Lo evidenzia Lino Stoppani, vicepresidente vicario di Confcommercio–Imprese per l’Italia, in sede di audizione presso la Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato sulla Com (2022) 677 (“Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE”). “A subire i danni peggiori - prosegue Stoppani - sarebbero tutti gli utilizzatori di imballaggi ed, in particolare, le imprese della filiera alimentare, la piccola, la media e la grande distribuzione organizzata, gli operatori della ristorazione, del vending, dell'intrattenimento e del turismo, e molti altri comparti fra essi strettamente interconnessi”. (segue) (Rin)