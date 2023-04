Design Week: Confcommercio, in Porta Romana le lampade più iconiche di Artemide nelle vetrine dei negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, dal 18 al 23 aprile, in occasione della Design Week, l'Associazione Commercianti PortaRomanaBella (aderente a Confcommercio Milano) in collaborazione con lo store Artemide di piazza San Nazaro in Brolo, promuove la mostra open air "Artemide – la storia della luce in Porta Romana". È prevista un'esposizione itinerante delle lampade più iconiche di Artemide in 15 vetrine delle attività commerciali di Porta Romana. L'obiettivo: offrire ai tanti visitatori dell'imminente Design week un'iniziativa culturale che ripercorre l'evoluzione del design di Artemide (dalla prima storica lampada realizzata da Sergio Mazza nel 1959 fino ai prodotti più tecnologici), valorizzando un quartiere storico e un importante asse commerciale della città. (Com)