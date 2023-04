Def: Congedo (Fd'I), taglio del cuneo e misure contro calo demografico tracciano rotta per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera in Consiglio dei ministri al Def "arriva un segnale importante e di grande fiducia per l'Italia. Un documento in linea con il programma presentato e premiato dagli italiani il 25 settembre scorso. Come Fratelli d'Italia non possiamo che essere orgogliosi di due risultati che rivendichiamo: il taglio del cuneo fiscale e le misure messe in campo contro il calo demografico. Il governo Meloni traccia una rotta di crescita che intendiamo perseguire con determinazione". Lo dichiara Saverio Congedo, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Finanze. (Rin)