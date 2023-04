Polizia: Giannini, impegnati per essere punto riferimento cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi ci siamo e vogliamo ribadire il nostro impegno per essere un punto di riferimento per i cittadini in ogni circostanza, anche nelle più estreme”. Lo ha detto il Capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, nel corso della cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, sulla Terrazza del Pincio a Roma. È necessario “rinnovare ogni giorno l’impegno verso i cittadini e affrontare le sfide che la complessità dei nostri tempi ci mette davanti”, ha aggiunto. (Rin)