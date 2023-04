Economia: Freni, se crescono i mercati cresce anche il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al Def in Consiglio dei ministri è stato esaminato il ddl di riforma del mercato dei capitali. Federico Freni, sottosegretario al Mef che ha seguito in prima persona il dossier, fa il punto in una intervista al "Sole 24 Ore" sulle novità. "Il mercato dei capitali italiani - dice il sottosegretario - ha sofferto uno scarso dinamismo che lo ha reso sempre meno attrattivo per investitori e imprese. Molte società sono uscite dal mercato e quelle che decidono di raccogliere capitali non scelgono la Borsa. Gli investitori preferiscono sempre più i mercati esteri. Il ddl vuole fornire una risposta a questi problemi per sostenere la crescita del mercato dei capitali, recuperando competitività e dinamismo: perché se crescono i mercati, cresce il Paese". Freni spiega come, in concreto: "Introducendo un insieme di semplificazioni e razionalizzazioni, affiancate da presidi di promozione dell'inclusione finanziaria". "Le Pmi - continua - costituiscono la dorsale produttiva dell'economia del Paese e il segmento più dinamico del mercato dei capitali, come dimostra la storia di successo di Euronext Growth Milan. Occorre proseguire negli interventi che riconoscano le loro specificità con un approccio proporzionale, lo stesso adottato in ambito europeo, per consentire alle imprese di crescere senza restare 'schiacciate' dalle regole". Quanto al ruolo delle Casse previdenziali: "Il ruolo degli investitori istituzionali va potenziato per consentire un cambio di passo anche sul fronte della domanda di investimenti: il ruolo delle Casse è essenziale allo sviluppo del mercato. Casse e fondi pensione sono al centro del progetto di rilancio degli investimenti in economia reale". Molte imprese però evitano la Borsa il mercato dei capitali per il timore dei loro azionisti di perdere il controllo: "Una naturale diffidenza verso il mercato dei capitali - osserva il sottosegretario - caratterizza da sempre le imprese italiane, soprattutto le medio-piccole. Certamente ci sono temi di governance, ma non solo. Introdurre maggiore flessibilità non è sufficiente. Occorre che siano chiari non solo i 'costi' ma anche i 'benefici' del mercato dei capitali, soprattutto in una congiuntura di tassi elevati. Va chiarito che l'economia cresce se cresce la capitalizzazione dei mercati, non viceversa". In merito, infine, al confronto con Consob e Bankitalia: "Il ddl è il risultato di un percorso di confronto tra stakeholders proficuo e articolato avviatosi nel 2020 con la Capital Market Review elaborata dall'Ocse e sviluppato nel Libro Verde del Mef dello scorso anno. Un confronto sempre franco e, devo dire, - conclude Freni - estremamente produttivo". (Rin)