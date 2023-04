Energia: Arabia Saudita e Iraq discutono di cooperazione nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, e il ministro dell’Elettricità dell’Iraq, Ziyad Fadel, si sono incontrati ieri a Riad per discutere delle opportunità di cooperazione tra i due Paesi nel settore delle energie rinnovabili. Lo ha riferito questa mattina l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. I due ministri hanno parlato dell’evoluzione del progetto di interconnessione elettrica tra Iraq e Arabia Saudita, che contribuirà “a corroborare la tenuta delle reti elettriche dei due Paesi e a ottenere risparmi energetici”. Il progetto, inoltre, favorirà “la realizzazione di un mix energetico ottimale per la produzione di elettricità”, consentendo il ricorso alle energie rinnovabili. In questo, la società saudita Acwa Power, specializzata nella produzione di elettricità, nelle energie rinnovabili e nella realizzazione di impianti di desalinizzazione dell’acqua, metterà in campo le sue esperienze nel settore. (Irb)