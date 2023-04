Camera: oggi question time con i ministri Nordio, Sangiuliano e Schillaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi, alle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a riconsiderare l'attuale distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Bagnasco - FI-Ppe); sulle iniziative in materia di giustizia minorile, anche al fine di fronteggiare i fenomeni di devianza giovanile (Bisa – Lega). Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 106 del 2022 in materia di spettacolo, con particolare riferimento all'indennità di discontinuità (Manzi - Pd-Idp); sulle iniziative urgenti a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo (Grippo - Azione-Iv-RE). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a superare le criticità relative alle liste di attesa in ambito sanitario (Zanella – Avs); sulle iniziative per assicurare l'accesso alle reti di cure palliative e alla terapia del dolore, in attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Colucci - Nm(N-C-U-I)-M); sulle iniziative per l'assunzione di medici in formazione specialistica presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (Ricciardi - M5S); sulle iniziative volte a incrementare l'efficienza e la sicurezza dei punti di pronto soccorso, con particolare riferimento alle carenze di personale (Foti – Fd’I). (Com)