Ue: governatore Banca di Francia, rischio di inflazione persistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona euro c'è il rischio di una "inflazione persistente". Lo ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau a New York. Secondo il governatore, l'inflazione dovrebbe tornare all'obiettivo del 2 per cento per il 2024 o il 2025. La Banca centrale europea (Bce) è passata "da uno sprint ad una corsa di fondo", ha affermato de Galhau in merito alla strategia prevista, spiegando che per le prossime decisioni saranno determinanti alcuni fattori come le prospettive o l'inflazione sottostante. La Bce da luglio ha rilevato i suoi tassi di 350 punti di base e dovrebbe continuare ad aumentarli.(Frp)