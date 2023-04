Tunisia: Unhcr esprime profonda preoccupazione per scontri tra unità sicurezza e rifugiati sub-sahariani a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio dell'Alto commissariato per i rifugiati a Tunisi (Unhcr) ha espresso profonda preoccupazione per gli eventi avvenuti ieri nei pressi della sua sede tra le forze dell'ordine e alcuni membri della comunità dell'Africa sub-sahariana, invitando alla calma e all'adozione di una politica di dialogo. L’Unhcr ha denunciato in un comunicato le perdite materiali provocate dai disordini e dalla chiusura delle strade che portano alla sede, nonostante la sua comprensione del diritto di sciopero e protesta a norma di legge, spiegando che il personale non era presente nel momento degli scontri. L'Alto commissariato ha spiegato che circa 200 persone provenienti dai Paesi sub-sahariani hanno bloccato le strade che portano alla sua sede. L’Unhcr ha confermato che sta lavorando in pieno coordinamento con il governo tunisino e su questa base esige rispetto per la natura del suo lavoro umanitario. (segue) (Tut)