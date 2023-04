Cina-Ue: Alto rappresentante Borrell atteso domani a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, si recherà in visita in Cina da domani a sabato prossimi (13-15 aprile). Lo ha riferito Nabila Massrali, portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, nel corso della conferenza stampa tenuta ieri a Bruxelles. "L'alto rappresentante si recherà in Cina dal 13 al 15 aprile. Questa visita offrirà l'opportunità di discutere di politica estera, di questioni regionali e globali, nonché delle relazioni bilaterali Ue-Cina", ha dichiarato la portavoce. "Si tratta di una missione di cui si è parlato molto tempo fa e che avrebbe dovuto svolgersi prima ma che, per questioni di agenda, si svolgerà solo questa settimana", ha aggiunto. Borrel dovrebbe incontrare il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, il 13 aprile, e un tenere un confronto con il ministro degli Esteri, Qin Gang, il 15 aprile. (Cip)