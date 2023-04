Kenya: opposizione annuncia "colloqui diretti" con la popolazione durante i colloqui con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Azimio la Umoja, guidata dal veterano leader dell'opposizione keniota Raila Odinga, ha annunciato l'intenzione di tenere "colloqui diretti" con la popolazione mentre si prepara ai colloqui con il governo sulle riforme elettorali. In una nota, la coalizione ha affermato di essere rimasta impegnata ad allentare la tensione politica attraverso il dialogo dopo che le proteste antigovernative sono diventate violente il mese scorso. "Azimio rimane fedele allo spirito dell'accordo di Pasqua che ha visto le due parti impegnarsi a dialogare", si legge nella nota, annunciando che terrà la sua prossima riunione domani, seguita da una manifestazione pubblica domenica nella capitale Nairobi, "per spiegare alla gente dove siamo e l'imminente linea d'azione". Nei giorni scorsi sia la coalizione di governo che Azimio hanno nominato i loro rappresentanti nei colloqui, che secondo Odinga dovrebbero essere estesi oltre il parlamento. L'opposizione ha inoltre esortato il governo "a venire al tavolo con le mani pulite, i pugni aperti e l'impegno per un processo onesto e trasparente che affronti tutte le questioni che assillano il nostro Paese". Il mese scorso tre persone, tra cui un agente di polizia, sono morte e diverse proprietà sono state vandalizzate nelle manifestazioni antigovernative che hanno provocato centinaia di feriti. Odinga, che sostiene che le elezioni presidenziali dello scorso anno vinte dal presidente in carica William Ruto gli siano state rubate, ha annullato le proteste dopo che lo stesso Ruto ha acconsentito ai colloqui con l'opposizione ma ha minacciato di tornare in strada se Azimio non sarà soddisfatto del dialogo. (Res)