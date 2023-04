Vaticano: Papa, il Vangelo si annuncia muovendosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Vangelo si annuncia muovendosi, camminando, andando". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'Udienza generale di questa mattina. "Non si annuncia il Vangelo da fermi – ha spiegato il Pontefice - chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer facendo polemiche come 'leoni da tastiera' e surrogando la creatività dell'annuncio con il copia-e-incolla di idee prese qua e là". Il Santo Padre ha poi aggiunto: "Un annunciatore è pronto a partire, e sa che il Signore passa in modo sorprendente; deve quindi essere libero da schemi e predisposto ad un'azione inaspettata e nuova. Chi annuncia il Vangelo non può essere fossilizzato in gabbie di plausibilità o nel 'si è sempre fatto così', ma è pronto a seguire una sapienza che non è di questo mondo".(Civ)