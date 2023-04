Usa: Mosca, fuga documenti Pentagono potrebbe servire per fuorviare la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha alcuna posizione in merito all'ultima fuga di documenti classificati del Pentagono, ma non è escluso che siano trapelati deliberatamente per ingannare le autorità di Mosca. Lo ha affermato nel corso di un briefing con i giornalisti il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. I documenti trapelati nelle ultime settimane forniscono dettagli sensibili su una serie di argomenti di sicurezza, tra cui Ucraina, Cina e Medio Oriente. "Non abbiamo alcuna posizione. Probabilmente, qualcuno è interessato a vedere questi documenti, se sono veramente tali, e questa potrebbe essere una deliberata opera di disinformazione", ha detto Rjabkov ai giornalisti. Il diplomatico ha ribadito che dal momento che gli Stati Uniti sono parte del conflitto e, di fatto, stanno conducendo una guerra ibrida contro la Russia, "tali trucchi sono possibili per fuorviare il nemico, ossia la Russia". (Rum)