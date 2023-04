Spagna: riprende in Andalusia lo sciopero dei medici per chiedere miglioramenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei medici dell'Andalusia (Sma), che rappresenta il 95 per cento del personale medico della regione spagnola, torna oggi a scioperare per chiedere al governo una "risposta soddisfacente" alle richieste di miglioramento salariale e di aggiornamento delle procedure di sviluppo professionale. "Non c'è alcuna risposta positiva da parte dell'amministrazione andalusa che indichi una soluzione al problema e che ci faccia desistere dall'indire uno sciopero, né per questo mercoledì né per il prossimo", ha evidenziato il sindacato in un comunicato. Le giornate di sciopero si ripeteranno settimanalmente, ogni mercoledì, fino al 24 maggio, poco prima delle elezioni comunali.(Spm)