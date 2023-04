Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità variabile nella prima parte del giorno, più consistente sulle Alpi. Dal pomeriggio cielo tendente a divenire molto nuvoloso o coperto su tutti i settori. Precipitazioni deboli sparse dal pomeriggio a partire dai settori occidentali, in progressiva estensione a tutta la regione e intensificazione. Neve oltre i 1700 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 7°C e 9°C, massime tra 18°C e 20°C. (Rem)