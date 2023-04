Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in genere molto nuvoloso, qualche irregolare schiarita più probabile sui settori occidentali e dal tardo pomeriggio. Precipitazioni diffuse a partire dalla mattina, e fino a moderate; più insistenti sulle Prealpi e al pomeriggio anche su Appennino e pianura con possibili rovesci. In attenuazione ed in esaurimento sui settori occidentali in serata. Quota neve in calo nella giornata fino a 1200-1400 metri. Temperature minime stazionarie, massime in deciso calo. In pianura minime intorno a 9°C, massime intorno a 12°C.(Rem)