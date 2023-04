Sudan: minacce di morte a inviato Volker Perthes, Onu sollecita autorità di Kartum ad indagare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite si sono dette "profondamente preoccupate" per un video di un uomo che chiede pubblicamente l'uccisione del suo rappresentante in Sudan, Volker Perthes, accusandolo di interferire nella politica del Paese. In una nota, l'Onu ha sollecitato le autorità sudanesi a indagare sull'accaduto. La registrazione che sta circolando sui social media mostra un anziano sudanese che abusa verbalmente del funzionario delle Nazioni Unite e poi chiede una fatwa per ucciderlo. L'incidente è avvenuto durante un incontro tenuto dai partiti islamisti legati all'ex presidente Omar Al Bashir, deposto nel 2019. L'anno scorso migliaia di manifestanti islamisti hanno chiesto al diplomatico tedesco di lasciare il Sudan, accusando lui e le Nazioni Unite di intromettersi nella politica del Paese. In una dichiarazione, gli organizzatori hanno affermato che i commenti dell'uomo non rappresentano le loro opinioni. Il Sudan è in crisi politica dopo che la scorsa settimana i leader questa settimana non sono riusciti a rispettare una scadenza per formare un governo a guida civile. Le differenze tra le fazioni militari hanno fatto fallire i colloqui per le riforme in corso. Il Sudan ha affrontato manifestazioni quasi settimanali da quando l'esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan ha preso il potere da un governo civile nell'ottobre 2021. I colloqui con i militari per trasferire il potere a un governo guidato da civili si sono bloccati a causa delle differenze all'interno delle fazioni militari. (Res)