Regno Unito: Sunak nomina ex dirigente di Morgan Stanley come consigliere economico del governo

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha nominato l'ex dirigente di Morgan Stanley, Franck Petitgas, come suo nuovo consulente per gli affari e gli investimenti. Come riporta il quotidiano "Financial Times", Petitgas, che si è ritirato nel novembre dello scorso anno dopo quasi 30 anni presso la banca d'investimento statunitense, ha assunto il ruolo nella giornata di ieri. La sua nomina arriva mentre Sunak cerca di aumentare gli investimenti delle imprese e realizzare le sue "priorità del popolo" di far crescere l'economia e dimezzare l'inflazione entro la fine di quest'anno. (Rel)