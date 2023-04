Cile: parlamento approva legge che riduce le ore lavorative da 45 a 40

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Cile ha approvato il disegno di legge che riduce le ore lavorative da 45 a 40 alla settimana. “È stato dimostrato che sebbene alcuni pensassero che fosse impossibile avanzare verso una migliore qualità della vita per i lavoratori nel Paese, si può fare. Ci sono voluti sei lunghi anni”, ha detto la ministra del Lavoro Jeannette Jara, dopo l'approvazione dell’iniziativa alla Camera. La legge verrà promulgata prima del 1 maggio ed entrerà in vigore in modo graduale: a un anno dalla pubblicazione della legge si arriverà a 44 ore, nel 2026 a 42 e nel 2028 a 40 ore. (Mec)