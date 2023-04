Romania: commissario europeo Breton in visita ufficiale a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, arriva oggi in Romania per una visita ufficiale. Secondo la rappresentanza della Commissione europea a Bucarest, Breton ha in programma di incontrare il premier romeno, Nicolae Ciuca, e il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu. Inoltre, accompagnato dal ministro della Ricerca, innovazione e digitalizzazione, Sebastian Burduja, il commissario dell’Ue visiterà il Centro europeo per la cybersicurezza. Breton si recherà poi insieme al ministro romeno dell'Economia, Florin Spataru, anche in due fabbriche di equipaggiamenti per la difesa: lo stabilimento meccanico di Plopeni e quello di prodotti speciali di Dragomiresti, entrambi nel Sud della Romania.(Rob)