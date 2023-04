Nigeria: Cedeao condanna rapimento di 80 persone nello Stato di Zamfara e chiede rilascio dei minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha condannato il rapimento di 80 persone - tra cui molti bambini e adolescenti - la scorsa settimana nello Stato di Zamfara, nel nord della Nigeria. In una dichiarazione, la Cedeao ha chiesto il rilascio dei bambini. Non è chiaro chi abbia effettuato i rapimenti. Molte delle persone rapite erano donne e adolescenti che stavano raccogliendo legna da ardere. Lo Stato di Zamfara ha subito numerosi sequestri, spesso a scopo di riscatto, da parte di bande criminali armate. L'incidente è l'ultimo di un'ondata di crimini violenti in Nigeria. Bande armate hanno ucciso più di 70 persone in due diversi attacchi nello Stato centrale di Benue la scorsa settimana. Venerdì scorso un campo per sfollati interni nella zona di Mgban è stato preso di mira da uomini armati provocando decine di morti. Sempre una settimana fa, inoltre, diversi residenti sono stati uccisi nel remoto villaggio di Umogidi, alcuni dei quali sono stati decapitati. (Res)