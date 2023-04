Difesa: iniziativa di accelerazione Gcap per dare impulso al processo di innovazione tecnologica nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi, con l'apertura di circa 40 esplorazioni tecnologiche rivolte al mondo imprenditoriale e accademico, l'iniziativa del ministero della Difesa "GCAP Acceleration Initiative", che mira a sostenere e accrescere il network di eccellenze italiane che supporteranno la Difesa nella fase di sviluppo del programma GCAP, volto a realizzare, in collaborazione con Regno Unito e Giappone, un Sistema di Sistemi basato su una piattaforma di sesta generazione, capace di operare in scenari multi-dominio. Tali esplorazioni tecnologiche – aperte fino al 19 maggio 2023 – raccoglieranno le migliori proposte su un ampio spettro di tematiche, tra le quali sistemi di propulsione, sistemi ottici e laser, sensori IR, materiali e metamateriali per bassa osservabilità o a elevate performance termiche, sistemi di navigazione, generazione di modelli e sviluppo di digital twins di sistemi aeronautici, intelligenza artificiale (AI) applicata alla gestione di sistemi autonomi e sistemi di missione, cyber security e dispositivi elettronici integrati. A valle del processo di raccolta verrà avviata la selezione delle migliori soluzioni progettuali, che porterà all'ingaggio delle realtà imprenditoriali e dei migliori talenti necessari nella fase di co-progettazione, insieme a Ministero della Difesa e industrie. L'iniziativa è di fondamentale importanza, poiché permetterà all'Italia di partecipare al programma GCAP con un contributo in termini di soluzioni tecnologiche di assoluto pregio, al fine di esercitare la sovranità operativa, tecnologica e industriale nazionale, promuovendo al contempo la competitività dell'industria italiana nel settore, con evidenti positive ricadute trasversali per tutto il tessuto economico nazionale. La "GCAP Acceleration Initiative" beneficerà di una piattaforma informatica realizzata in collaborazione con il Cefriel (Politecnico di Milano) tramite la quale fare scouting tecnologico: Foresight Acceleration Platform (www.foresightap.it). (segue) (Com)