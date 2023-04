Difesa: iniziativa di accelerazione Gcap per dare impulso al processo di innovazione tecnologica nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito ospiterà diverse tematiche di esplorazione tecnologica che risponderanno a specifiche esigenze di sviluppo capacitivo per il programma, allo scopo di intercettare soluzioni innovative da poter sviluppare grazie alla rete delle industrie italiane leader nei vari settori. La Foresight Acceleration Platform costituirà un ponte tra la Difesa e l'ecosistema nazionale di innovazione, presentando le sfide agli attori della ricerca e alle imprese, allo scopo di individuare le soluzioni tecnologiche più idonee. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), Leonardo, Avio Aero, Elettronica, Mbda Italia e Cefriel. Università, centri di ricerca, imprese e startup saranno coinvolte per condividere idee, competenze e tecnologie di frontiera per lavorare insieme a soluzioni innovative che possano essere applicate nel processo di maturazione tecnologica del GCAP. (Com)