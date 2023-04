Equo compenso: Patriarca (FI), maggiori tutele per professionisti e collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principio dell'equo compenso “è fondamentale non solo per garantire ai professionisti un trattamento equo ma anche per tutelare l'interesse collettivo alla qualità della prestazione professionale”. Lo ha detto Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio durante la discussione generale sull'equo compenso. “Forza Italia, grazie all'intuizione del presidente Berlusconi – ha proseguito –, è sempre stata un punto di riferimento per il mondo dei professionisti raccogliendo le loro numerose situazioni e connesse criticità. Già nel 2018, un emendamento di Forza Italia aveva portato il riconoscimento del principio dell'equo compenso nelle leggi di bilancio. Il provvedimento che esaminiamo oggi nasce da un lungo confronto ed oggi, dopo anni di attesa, finalmente portiamo questo tema al centro del dibattito politico, grazie al contributo fattivo di tutte le forze politiche e di questa maggioranza". "L'obiettivo del provvedimento – ha sottolineato – è rafforzare la tutela dei professionisti, nel pieno rispetto di quanto prevede il nostro dettato costituzionale. Per quanto ci riguarda, questa non è una battaglia sindacale, ma per la tutela effettiva dei diritti delle prestazioni professionali che, grazie a noi, è stata estesa ad una vasta platea di professionisti, anche le cosiddette professioni non regolamentate”. “Siamo orgogliosi di avere contribuito, inoltre, ad estendere il numero di soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni anche ai cosiddetti contraenti forti, ovvero pa, partecipate, controllate e mandatarie”, ha detto ancora. “Questo provvedimento non risolvere tutti i problemi ma è un primo baluardo importante, la politica ha il compito di creare le condizioni favorevoli per l'attività dei professionisti mettendo in atto le giuste politiche economiche: la legge di oggi è un importante passo in questa direzione", ha concluso. (Rin)