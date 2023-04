Bosnia: Dodik, restituire competenze costituzionali a Repubblica Srpska o andremo verso indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proprietà immobiliare rimane di dominio della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), non c'è sostegno all'ingresso della Bosnia Erzegovina nella Nato, né alcun consenso all'introduzione di sanzioni contro la Russia. Lo ha affermato il presidente dell'entità, Milorad Dodik, ripreso dalla stampa di Banja Luka. "La nostra politica è chiara: vogliamo la restituzione delle nostre competenze costituzionali. In caso contrario, prenderemo una decisione e andremo verso l'indipendenza in questo campo. Che a qualcuno piaccia o no. Siamo determinati", ha affermato Dodik. Il leader serbo ha quindi aggiunto che senza una Repubblica Srpska indipendente "i serbi non possono sopravvivere in queste zone, né le loro case né i loro figli". "Dentro la Bosnia Erzegovina siamo persi come nazione", ha concluso Dodik.(Seb)