Regno Unito: intelligence, spie cinesi acquistano la cittadinanza britannica in Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di intelligence interna britannica, Mi5, ha messo in guardia il governo di Londra sul fatto che le spie cinesi stanno entrando nel Regno Unito "ottenendo la cittadinanza attraverso Paesi terzi" e utilizzando il loro accesso senza visto al Regno Unito. Mi5 ha anche sollevato la preoccupazione sul fatto che le spie russe possano emulare la pratica. Come riporta il quotidiano "The Times", le preoccupazioni hanno portato il ministero dell'Interno a preparare nuove restrizioni sui visti per una serie di Paesi sfruttati dalla Cina. La National Crime Agency ha anche presentato prove del fatto che gravi gruppi di criminalità organizzata stanno utilizzando i cosiddetti schemi "cash-for-passport" per contrabbandare persone nel Regno Unito. (Rel)