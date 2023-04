Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni permanenti del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Governo del territorio e Ambiente, presieduta da Giuseppe Talanas, è convocata oggi, mercoledì 12 aprile alle 10,30. All’ordine del giorno la prosecuzione dell’esame del Testo unificato P.L. 222 - D.L. 221 - P.L. 315 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 - disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Giovedì 13 aprile alle 10,30 si riunisce la Commissione Lavoro, Cultura e Formazione professionale, presieduta da Sara Canu. Il parlamentino sentirà in audizione l’assessore regionale della Pubblica istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport ed esprimerà pareri sulla programmazione delle risorse destinate alle Autonomie scolastiche per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile, sull'articolo 2, comma 1, legge regionale 4 novembre 2022, n. 20 (Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (Lis) e della lingua dei segni italiana tattile (List) e di ogni altro mezzo finalizzato all'abbattimento delle barriere alla comunicazione). La commissione prenderà in esame anche la programmazione delle risorse destinate alle Autonomie scolastiche per iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo (articoli 5 e 10. comma 1, legge regionale 4 novembre 2022, n. 18). Saranno inoltre sentiti in audizione i vertici della Fondazione Sardegna Film Commission. Ultimo punto all’ordine del giorno l’esame della proposta di legge in materia di politiche giovanili. (Rsc)