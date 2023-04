Usa: Austin, troveremo fonte della fuga di informazioni riservate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha dichiarato che Washington intende "indagare e rivoltare ogni pietra" per scoprire il responsabile della fuga di documenti riservati del Pentagono relativi alla guerra in Ucraina. Austin ha confermato che il dipartimento della Difesa sta indagando la possibilità che tra i documenti compromessi figuri anche materiale altamente classificato. "Prendiamo quanto accaduto con la massima serietà", ha dichiarato ieri il segretario, aggiungendo che alle indagini prende parte anche il dipartimento di Giustizia. (Was)