Roma: 37enne trovata morta sul divano di casa uccisa da malore

- Una donna di 37 anni di origini romene, è stata trovata morta, ieri sera alle 19.40, nella sua casa in via Igino Giordano in zona Colli Aniene a Roma. A chiamare la polizia è stato il compagno, un uomo di 55 anni italiano che, rientrando in casa ha trovato la donna vestita sul divano. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti della polizia e il medico legale che, dall’ispezione cadaverica, ha stabilito che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.(Rer)