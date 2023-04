Roma: 15 arresti per droga, colpite piazze dello spaccio di Tor Pignattara e Pigneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ondata di arresti, questa mattina a Roma da parte dei carabinieri che hanno eseguito 15 misure cautelari, 12 di detenzione in carcere e tre ai domiciliari. Gli investigatori sostengono di aver dato così, un duro colpo al mercato dello spaccio della droga nei quartieri di Tor Pignattara e al Pigneto. I militari del Comando Provinciale di Roma, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di “Santa Maria di Galeria”, si sono mossi all'alba per eseguire le misure disposte dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di cittadini italiani, bengalesi, romeni e tunisini gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. (segue) (Rer)