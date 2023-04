Usa-Filippine: Austin, in programma attività marittime con altri Paesi nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari di Esteri e Difesa di Stati Uniti e Filippine, riuniti ieri a Washington per una ministeriale nel formato "2+2", hanno concordato una tabella di marcia per la fornitura a Manila di "assistenza alla difesa", e per la modernizzazione del partenariato di sicurezza tra i due Paesi in risposta alle sfide poste dalla Cina. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha dichiarato che i colloqui sono serviti a discutere la consegna a Manila di "piattaforme difensive prioritarie", inclusi radar, droni, aerei da trasporto militare e sistemi di difesa aerea e costiera. Un comunicato congiunto diffuso a margine della ministeriale anticipa "l'adozione nei prossimi mesi di una Roadmap per l'assistenza nel settore della sicurezza, che guiderà gli investimenti comuni di modernizzazione della difesa e informerà la consegna di piattaforme prioritarie nell'arco dei prossimi 5-10 anni". Il segretario degli Affari esteri delle Filippine, Enrique Manalo, ha dichiarato a margine dell'incontro che i due Paesi hanno "raddoppiato" l'impegno a modernizzare l'alleanza bilaterale, riconoscendo che "il nostro partenariato dovrà giocare un ruolo più forte nella tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole". (segue) (Was)