Usa-Filippine: Austin, in programma attività marittime con altri Paesi nel Mar Cinese Meridionale (3)

- Il governo delle Filippine ha identificato la scorsa settimana quattro nuovi siti militari che potranno ospitare forze statunitensi a tempo indeterminato nel quadro degli accordi di cooperazione militare con Washington. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa nazionale Carlito Galvez, precisando che tra i nuovi siti figurano la base navale di Santa Ana e l’aeroporto internazionale di Lal-lo, entrambi nella provincia settentrionale di Cagayan. Si tratta di designazioni destinate a provocare l’irritazione della Cina, poiché consentono agli Stati Uniti d’inviare forze combattenti in una zona a soli 400 chilometri di distanza dall’isola di Taiwan, che Pechino rivendica come parte inalienabile del proprio territorio. Gli altri due siti scelti dal governo di Manila si trovano nella provincia settentrionale di Isabela e sull’isola di Balabac, nella provincia occidentale di Palawan, sulla costa del Mar Cinese Meridionale. Anche in questo caso si tratta di una designazione non casuale: la Cina rivendica la propria sovranità su quasi l’intero Mar Cinese Meridionale nonostante l’opposizione degli altri Paesi rivieraschi e nonostante la sentenza di un tribunale di arbitrato internazionale de L’Aja che nel 2016 diede ragione alle Filippine e bocciò la posizione di Pechino. (segue) (Was)