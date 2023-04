Myanmar: dipartimento di Stato Usa condanna attacchi aerei contro i civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha condannato tramite una nota ufficiale l'attacco aereo sferrato dalle forze armate del Myanmar contro civili nella regione di Sagaing ieri, 11 aprile. In una nota, il dipartimento ricorda che lunedì 10 aprile le forze armate birmane sono state accusate di un altri attacco aereo nello Stato di Chin, che ha causato la morte di almeno nove persone. "Questi violenti attacchi evidenziano ulteriormente il disinteresse del regime (militare birmano) per le vite umane e la sua responsabilità per la grave situazione politica e umanitaria nel Myanmar a seguito del golpe di febbraio 2021", recita la nota. Il dipartimento di Stato sollecita le autorità birmane a "interrompere le orrende violenze, consentire l'accesso umanitario senza vincoli e rispettare le aspirazioni democratiche inclusive del popolo birmano". (segue) (Was)