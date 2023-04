Myanmar: dipartimento di Stato Usa condanna attacchi aerei contro i civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 80 persone hanno perso la vita ieri mattina a seguito di un attacco aereo sferrato dalle forze armate del Myanmar contro un raduno pro-democrazia in un villaggio nel nord-ovest del Paese. Lo riferiscono media locali ripresi dal quotidiano "Nikkei", secondo cui l'attacco si è verificato durante una cerimonia per l'insediamento di un nuovo organo amministrativo locale nella regione di Sagaing, interessata dai più sanguinosi combattimenti tra le forze armate birmane e i gruppi etnici armati. Secondo i resoconti della stampa locale, alla cerimonia prendevano parte circa 150 persone, incluse donne e bambini. "Abbiamo trovato i corpi di circa 80 morti, ma non possiamo ancora stabilire un bilancio esatto. Alcune famiglie hanno perso due o tre membri, altre sono state interamente perdute. Il bilancio potrebbe essere superiore a 100 (morti)" ha dichiarato a "Nikkei" un abitante locale. Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano, attorno alle 7:40 di ieri (ora locale) un aereo ha sganciato bombe sui civili, su cui ha aperto il fuoco anche un elicottero militare. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'attacco, chiedendo che i responsabili "siano posti di fronte alle loro responsabilità", e che i feriti ricevano "cure mediche e assistenza urgenti". La notizia del sanguinoso attacco giunga mentre nella comunità internazionale si intensificano le discussioni in merito a un embargo alle forniture di carburante per l'aviazione alla giunta militare birmana. (segue) (Was)