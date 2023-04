Myanmar: dipartimento di Stato Usa condanna attacchi aerei contro i civili (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segnali ancor più preoccupanti per la giunta giungono sul fronte militare: gli aspri combattimenti in corso tra le forze armate e le milizie etniche in diverse aree del Paese si sono infatti intensificati negli ultimi mesi, scanditi da accuse di efferati crimini di guerra ai danni dei civili. Il golpe del 2021 ha infatti soffocato un difficile processo di pace intrapreso alla fine degli anni Novanta con decine di gruppi etnici armati, che il governo democratico deposto aveva rilanciato negli ultimi anni. Le forze armate birmane, ritenute tra le più numerose del Sud-est asiatico, hanno archiviato il dialogo dopo il golpe e ripreso un'offensiva militare a tutto campo, che però si sta rivelando un fallimento. Diversi analisti militari riconoscono al Tatmadaw - le forze armate birmane - una rigida disciplina di comando e ottime capacità di schieramento e risposta rapida. La struttura delle forze armate birmane poggia sulla suddivisione del territorio nazionale in 14 regioni militari e sette comandi operativi. I militari affrontano però un avversario insidioso, privo di una gerarchia identificabile e addestrato a una guerriglia che prosegue di fatto sin dall'indipendenza del Paese, nel 1948. (segue) (Was)