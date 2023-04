Germania-Cina: la ministra degli Esteri Baerbock in visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è oggi in visita a Pechino, dove incontrerà l'omologo cinese Qin Gang. Al centro dei colloqui, i rapporti tra i Germania e Cina e la questione di Taiwan. Come riferisce il quotidiano “Bild”, si tratta della missione “più delicata” per l'esponente dei Verdi da quando ha assunto la guida del suo dicastero. Con le manovre aeronavali presso Taiwan, la Cina ha, infatti, “provato l'attacco” contro l'isola. In questo contesto, il viaggio di Baerbock a Pechino ricorda quello che il cancelliere tedesco Olaf Scholz compì a Mosca il 14 febbraio 2022, dieci giorni prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Allora, il capo del governo federale tentò “invano” di convincere il presidente russo, Vladimi Putin, a non attaccare l'ex repubblica sovietica. Secondo il settimanale “Der Spiegel”, nella capitale della Cina Baerbock dovrà “rimettere insieme i cocci” dopo le recenti dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, sulla questione di Taiwan. “Un compito quasi impossibile” che il titolare dell'Eliseo ha lasciato alla Germania. (Geb)