Corea del Sud-Portogallo: primi ministri concordano rafforzamento cooperazione

- I primi ministri di Corea del Sud e Portogallo, Han Duk-soo e Antonio Costa, hanno concordato di rafforzare la cooperazione allo sviluppo tra i due Paesi, in occasione dei colloqui bilaterali tenuti oggi a Seul per la prima volta nell'arco di 39 anni. Han ha dichiarato che le relazioni tra i due Paesi presentano ampie opportunità di sviluppo, che le renderebbero una pietra miliare dell'ordine internazionale basato sulle regole. Costa si è detto d'accordo con l'omologo coreano, citando in particolare la necessità di ristrutturare le catene di fornitura per rafforzare la resilienza economica nel contesto delle transizioni energetica e digitale. Il premier del Portogallo ha iniziato ieri la sua visita ufficiale in Corea del Sud con la visita a uno stabilimento di Hanwha, una delle principali multinazionali nel settore delle energie rinnovabili. (segue) (Git)