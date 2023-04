Corea del Sud-Portogallo: primi ministri concordano rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo portoghese è accompagnato dai ministri dell'Economia, Antonio Costa Silva, delle Infrastrutture, Joao Galamba, della Scienza, Elvira Fortunato, e dal sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione, Francisco André. Hanwha è stata tra le aziende vincitrici della seconda asta solare in Portogallo e si è aggiudicata 6 dei 12 lotti della gara per lo sviluppo di progetti fotovoltaici nell'Alentejo e nell'Algarve. "Ci sono investimenti portoghesi nella Repubblica di Corea e investimenti sudcoreani in Portogallo. Abbiamo una strategia ambiziosa, poiché prevediamo di investire 60 miliardi di euro entro il 2030", ha affermato il premier all'agenzia di stampa "Lusa". Dopo Hanwha, il premier portoghese ha visitato Skhynix, azienda che si colloca al terzo posto nel mercato globale dei semiconduttori. Secondo Costa, il Portogallo ha tutte le condizioni "per essere una porta d'accesso importante per le imprese sudcoreane che vogliono aumentare la resilienza della catena del valore dei semiconduttori nel suo complesso". (Git)