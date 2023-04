Ue: Weber (Ppe), dobbiamo schierarci con Ucraina e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve schierarsi “con l'Ucraina e Taiwan”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, l'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha affermato che l'Unione europea è “fatta di sogni”, diventati realtà in 70 anni di pace. Tuttavia, ciò ha avuto come prerequisito la difesa della libertà e della democrazia. Nell'attuale situazione geopolitica, ha evidenziato Weber, questo significa che “dobbiamo schierarci con l'Ucraina e con Taiwan”. Il leader del Ppe ha quindi osservato che, per tale motivo, è rimasto “piuttosto sbalordito” dalle recenti dichiarazioni su Taiwan del presidente francese, Emmanuel Macron. (Geb)