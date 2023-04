Ue-Cina: Weber (Ppe), disaccoppiamento impossibile, ma stop a crescita dipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disaccoppiamento dell'Ue dalla Cina è impossibile, ma l'Unione europea dovrebbe “almeno non permettere alle dipendenze” da Paese di “continuare crescere”. Questo è un passo importante per prepararsi a una possibile invasione di Taiwan da parte di Pechino. “Metto semplicemente in guardia contro l'ingenuità”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto che, “purtroppo”, l'Ue è già stata ingenua con la Russia con il gasdotto Nord Stream 2, tra questo Paese e la Germania attraverso il Mar Baltico. In questo caso, l'Ue ha creduto che “tutto sarebbe andato in qualche modo bene”. Ora, ha avvertito Weber, “non dobbiamo essere ingenui con la Cina”. L'alternativa è la cooperazione con il “mondo libero”, ossia con tutti i Paesi che vivono la democrazia e la libertà. Si tratta, per esempio, di Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico. In questa prospettiva, per il presidente del Ppe, l'Ue deve abbandonare la sua “fissazione per la Cina”. Allo stesso tempo, l'Unione europea necessita di “rinnovamento nella competizione con Cina e Russia”. Per tale motivo, ha infine osservato Weber con riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, “non è giusto” indebolire il partenariato tra Ue e Usa. (Geb)