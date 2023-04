Ue-Cina: Weber (Ppe), Pechino dimostra serietà che attribuisce a questione di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dimostra la serietà che attribuisce alla “questione di Taiwan” con le esercitazioni aeronavali presso l'isola. In questo contesto, appaiono “confuse” le dichiarazioni rese dal presidente francese, Emmanuel Macron, durante la sua visita a Pechino quando, in un momento come questo, “è importante restare uniti come europei”. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto che l'Ue deve “sviluppare finalmente una politica comune per la Cina” sulla base delle posizioni presentate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Geb)