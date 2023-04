Ucraina: Weber (Ppe), se Ue si arrende, non vi sarà una pace duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Ue si “arrende”, se non è determinata “difendere i propri valori”, non vi sarà “una pace duratura” nella guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina. È quanto dichiarato dal presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha aggiunto la pace nell'ex repubblica sovietica è possibile “soltanto con posizioni chiare”. La reazione dell'Ue è all'occupazione della Crimea da parte della Russia nel 2014 è, dunque, un esempio negativo. In Ucraina, ha quindi evidenziato Weber, “se ci arrendiamo, se non siamo determinati a difendere i nostri valori, non avremo una pace duratura”. Per il presidente del Ppe, la lezione da trarre dal conflitto nell'ex repubblica sovietica è la necessità di un'Europa forte e sicura di sé, capace di affermare i propri valori. (Geb)