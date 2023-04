© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato ieri la partecipazione del principe della Corona Fumihito e della consorte, la principessa Kiko, alla cerimonia di incoronazione del re d'Inghilterra Carlo III, in programma il 6 maggio. Il viaggio in programma dal 4 al 7 maggio prossimi sarà la prima visita ufficiale della coppia nel Regno Unito, come ricordato dall'Agenzia della Casa imperiale giapponese. (Git)