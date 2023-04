Taiwan: delegazione industria difesa Usa discuterà co-produzione di droni e munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 25 aziende dell'industria della difesa statunitensi intendono inviare loro rappresentanti a Taiwan all'inizio di maggio, per discutere la produzione congiunta di droni e munizioni. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il presidente dell'Us Taiwan Business Council, Rupert Hammond-Chambers. La delegazione sarà guidata da Steven Rudder, comandante in congedo della Forza del Pacifico del Corpo dei marine degli Stati Uniti. L'ultima visita a Taiwan di un gruppo di delegati dell'industria della difesa statunitense risale al 2019. Secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano, la delegazione non incontrerà solo rappresentanti dell'industria della difesa locale, ma anche la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. Hammond-Chambers ha spiegato che Taiwan è interessato soprattutto a veicoli a pilotaggio remoto di diverse tipologie - aerei, marittimi e sottomarini - e alla produzione di munizioni. "Da una prospettiva di alto livello, pensiamo che accordi di co-produzione abbiano senso, ma dovremo studiarli caso per caso, e le richieste dovranno giungere dall'industria Usa", ha spiegato il funzionari, riferendosi ai requisiti di legge in vigore negli Usa. (segue) (Git)