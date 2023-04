Taiwan: delegazione industria difesa Usa discuterà co-produzione di droni e munizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della nuova esercitazione militare annunciata dalla Cina, Taiwan ha bisogno di ricevere in fretta nuove armi e addestramento militare. Lo ha detto ieri Michael McCaul, presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti Usa, nel corso di una visita a Taipei. "Come presidente della commissione Esteri, approvo tutte le vendite di materiale militare all'estero, comprese le armi a Taiwan, e le prometto, signora presidente, che consegneremo quelle armi", ha detto McCaul ospite della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. "Stiamo facendo quanto possibile nel Congresso, per accelerare la vendita e fornire le armi di cui avete bisogno per difendervi", ha aggiunto il parlamentare Repubblicano a capo di una delegazione in visita a Taipei. Il ministero della Difesa ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari attorno a Taiwan. (Git)