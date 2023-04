Usa: Trump esclude ritiro candidatura presidenziale in caso di condanna giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che non ritirerà la propria candidatura in vista delle elezioni presidenziali 2024 a prescindere dagli sviluppi delle controversie giudiziarie che lo vedono protagonista, incluso il processo a suo carico in corso a New York. "Non rinuncerò mai. Non è la mia natura, non lo farei", ha dichiarato Trump nel corso di una intervista concessa al giornalista Tucker Carlson dell'emittente televisiva "Fox News". Sull'ex presidente Usa pendono dalla scorsa settimana 34 capi d'imputazione legati a un pagamento all'ex pornostar Stormy Daniels durante la campagna per le elezioni presidenziali 2016. (Was)