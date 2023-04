Cambogia: estradati i 19 giapponesi arrestati per frodi telefoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cambogia hanno estradato ieri i 19 cittadini giapponesi arrestati in quel Paese nell'ambito di una operazione di Polizia contro un gruppo dedito alle frodi telefoniche in Giappone. Lo hanno annunciato oggi le autorità giapponesi, secondo cui i 19 sono stati presi in custodia a bordo di un aereo atterrato all'aeroporto Haneda di Tokyo. Gli arresti sono stati effettuati lo scorso gennaio nella provincia di Sihanoukville, dopo che l'ambasciata giapponese a Phnom Penh ha ricevuto una segnalazione in merito alle presunte attività illegali. Secondo le informazioni ottenute dalla stampa giapponese, i truffatori contattavano le vittime tramite finti messaggi di testo dell'operatore telefonico giapponese Ntt Docomo, e poi estorcevano loro denaro. (Git)