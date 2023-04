Ucraina: Trump mette in guardia dal rischio di una catastrofe nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Ucraina rischia di innescare una catastrofe nucleare, e nessun leader mondiale pare rendersi conto appieno del rischio rappresentato da tale scenario. Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Fox News". "Quanto sento la gente parlare di riscaldamento globale, di come gli oceani si innalzeranno di un ottavo di pollice nell'arco dei prossimi 300 anni, come fosse il nostro problema più pressante... Il nostro problema oggi non è il riscaldamento globale, ma il riscaldamento nucleare", ha dichiarato l'ex presidente, secondo cui le crisi in atto non solo in Ucraina, ma anche nell'Asia Orientale, potrebbero sfociare nell'arco di pochi secondi in una catastrofe di "entità inimmaginabile". Secondo l'ex presidente, i vertici della politica e i media statunitensi ignorano questa minaccia "perché non penso siano intelligenti abbastanza, non penso lo comprendano. (Il presidente russo, Vladimir) Putin lo comprende. Gli parlavo continuamente, e non abbiamo mai menzionato la parola 'nucleare'", ha detto Trump. L'ex presidente ha anche espresso il suo parere in merito al conflitto in Ucraina: "Quando guardo tutta questa gente parlare di Ucraina, e come se la stia passando l'Ucraina... Anzitutto, l'Ucraina è stata annientata. Non affrontiamo neanche la questione nucleare. Ma fingiamo non fosse così, e che stesse andando meglio di quanto anticipavamo. La Russia si sta trattenendo. Se (Putin) decidesse di ricorrere alla distruzione nucleare, sarebbe davvero la fine". (Was)